نظّم، صباح اليوم الأحد، العشرات من الأعوان المكلفين بمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية غليزان، وقفة احتجاجية أمام مقرها، متمسكين بإدماجهم في مناصب عملهم وبالإجحاف في حقهم رغم أنّ لهم أكثر من 10 سنوات خبرة في ممارسة عملهم.

وردد المحتجون شعارات صبّت إجمالا في إدماجهم بمناصب عملهم بأي صيغة كانت، "صامدون صامدون للإدماج مطالبون"، حيث أكدوا، بأنهم يتطلعون إلى إيجاد صيغة لتحويل مناصب أعوان محو الأمية وتعليم الكبار إلى مناصب دائمة باعتبار أن أغلبيتهم لديهم خبرة تفوق العشر سنوات في قطاع محو الأمية، وهذا لانتشالهم من مخاوف التهديد الدائم بفقدان مناصب عملهم تحت أي مبرر.

كما طالبوا بضرورة دفع مستحقاتهم المالية دون إنقاص امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية، خاصة بعد انتشار وباء كورونا المستجدّ.