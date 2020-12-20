حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف نادي جوفنتوس رقما قياسيا جديدا في إيطاليا وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك فريق بارما في المواجهة التي أقيمت جمعتهما أمس السبت لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكشف الحساب الرسمي لفريق السيدة العجوز على "تويتر أن " الدون " رونالدو أصبح أول لاعب يسجل 33 هدفاً في الدوري الإيطالي في سنة كاملة منذ عام 1961 وهو نفس الانجاز الذي قام به الأرجنتيني عمر سيفوري لاعب " اليوفي" وهدافه آنذاك.

وبات رونالدو في صدارة ترتيب هدافي النسخة الجالية من الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفاً، متفوقًا على السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش و بفارق هدفين على البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.