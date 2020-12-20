تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان في عمليات متفرقة من توقيف 18 شخصا وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، والمشروبات الكحولية، وذلك على إثر ورود معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص معتدي الإجرام يرويجون هذه السموم في أوساط الشباب.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة، تمكنت ذات الوحدات من توقيف 11 شخصا وحجز 209 قرص مهلوس و كمية معتبرة من المخدرات، و7 آخرين بحوزتهم 460 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وقد قدم الموقوفون إلى العدالة.