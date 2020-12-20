توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 144 أخرون بجروح في حوادث للطرقات، خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفاده اليوم الأحد بيان للحماية المدنية .

كما قامت فرق الحماية المدنية، فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 64 عملية تحسيسية عبر 13 ولايات لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 87 عملية تعقيم عبر 18 ولاية شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وأوضح ذات البيان أن مصالح الحماية المدنية قامت بتقديم الإسعافات الأولية لـ 24 شخص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون CO المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل مساكنهم في عدد من ولايات الوطن . كما تدخلت وحدات الحماية المدنية أيضا من اجل إخماد 05 حرائق حضرية و صناعية مختلفة بكل من ولايات وهران وسطيف والمدية والشلف، خلفت صعوبة في التنفس لـخمسة (05) أشخاص جراء استنشاقهم دخان هذه الحرائق.