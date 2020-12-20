أفاد بيان صحفي لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة، تحوز الخبر نسخة منه، انه في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق منها بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الأوساط الحضرية تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية تبسة، من توقيف شخصين وحجز 1677 قرص مهلوس كانت معروضة للترويج بالقرب من احد الابتدائيات الموجودة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة تبسة.

وجاءت العملية بعد استغلال ذات المصلحة لمعلومات تتعلق بوجود تحركات مشبوهة لبعض الأشخاص بالقرب من احد الابتدائيات بحي شعبي بمدينة تبسة يتم من خلالها ترويج الأقراص المهلوسة والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات وتتبع لتحركات المشبوهين وجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بطريقة نقل الأقراص وكذا مواصفات الأشخاص، وهذا إلى غاية مداهمة الحي وتوقيف المشتبه فيهما (26 و20 سنة)، الذين بعد تفتيش مساكنهم بالتنسيق مع النيابة المختصة عثر داخلها على أكثر من 1670 قرص مهلوس من أنواع مختلفة.

ويضيف بيان امن تبسة انه تم وتحويل الموقوفين إلى مقر الأمن الحضري والسماع لهما، وتقديمهما أمام العدالة لدى محكمة تبسة أين صدر في حقهما أمر يقضي بالإيداع الحبس المؤقت مع تأجيل النطق بالحكم.