سيبلغ إجمالي استثمارات الجزائر المتوقعة في مجال الطاقة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، 43.1 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة السادسة في ترتيب الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)، حسب ما أوردته هذه المنظمة في دراسة حول الانعكاسات الأولية لجائحة كوفيد-19 على الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة.

وجاء في الدراسة التي نشرتها المنظمة على موقعها الالكتروني مستندة على بيانات الشركة العربية للاستثمارات البتروكيماوية (أبيكورب) إلى" أن إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك خلال الفترة 2020-2024، سيبلغ 592 مليار دولار، وستبلغ الاستثمارات الملتزم بها في هذه الدول 246.5 مليار دولار بينما ستبلغ الاستثمارات المخطط لها 344.9 مليار دولار".

وأوضحت المنظمة أن الدول الأعضاء تأثرت شأنها شأن جميع الدول في العالم بجائحة كوفيد-19 التي تركت" بصمة عميقة ستمتد لفترة طويلة في جميع مناحي الحياة، ومنها قطاع الطاقة" مضيفة أن هذه الجائحة ستلقي بظلالها "السلبية" على استثمارات الطاقة في العالم و منها الدول الأعضاء.

ومن حيث توزيع حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة في الدول الأعضاء، أوضحت أوابك في دراستها أن السعودية تعتبر أكبر مستثمر في الطاقة، إذ سيبلغ إجمالي استثماراتها في هذا المجال خلال الفترة 2020-2024، 129.8 مليار دولار منها 55.1 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و 74.7 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

وتأتي الإمارات العربية في المرتبة الثانية باستثمارات إجمالية تبلغ 117.5 مليار دولار منها 50.9 مليار دولار في المشاريع الملتزم بها و 66.6 مليار دولار في المشاريع المخطط لها.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة باستثمارات تبلغ 100.2 مليار دولار ، ثم العراق بـ 93.2 مليار دولار و قطر بـ 43.8 مليار دولار و الجزائر بـ 43.1 مليار دولار ثم الكويت ( 40.2 مليار دولار)، البحرين ( 11.1 مليار دولار ) و ليبيا (9.7 مليار دولار) و تونس بـ 3.4 مليار دولار .

و فيما يخص الاستثمارات حسب قطاعات الطاقة فتشير المنظمة إلى أن صناعة النفط تأتي في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 189 مليار دولار، أي 31.9 بالمائة من إجمالي استثمارات الطاقة في دول أوابك.

ويأتي قطاع الكهرباء في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 185.2 مليار دولار، ثم صناعة الغاز باستثمارات تبلغ 137.7 مليار دولار، و بعدها الصناعة الكيميائية باستثمارات تبلغ 78.7 مليار دولار.

و ضمن صناعة النفط، يأتي العراق في المرتبة الأولى باستثمارات تبلغ 59.6 مليار دولار ، ثم الإمارات( 45.7 مليار دولار) تليها السعودية (31.3 مليار دولار) ثم الجزائر(15.8 مليار دولار) تتبعها قطر ( 10.6 مليار دولار).

أما من ناحية الاستثمارات في قطاع الكهرباء ، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى (41.1 دولار) ثم الإمارات (40.8 مليار دولار) و مصر (38. 8 مليار دولار) و الكويت ( 20.7 مليار دولار) لتليها الجزائر بـ 17.8 مليار دولار و العراق ب 14 مليار دولار.