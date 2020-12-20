أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد صبيحة اليوم الأحد على وضع حجر الأساس لإنجاز 1267 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في أطار برنامج عدل 2.

وهذا بموقع بني عطلي بالمخرج الشمالي لعاصمة ولاية المدية ضمن برنامج الزيارة التي استهلها إلى المدية بتدشين الـ 53 كلم من الطريق السيار شمال- جنوب التي تربط الشفة بولاية البليدة بالبرواقية في جنوبي المدية، وإشرافه بعد التدشين على الإفتتاح الرسمي للسنة التكوينية 2020-2021 بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني على مستوى وحدة صيانة العتاد الطبي بعاصمة الولاية.