السماح باستئناف بعض الرياضات

رياضة
20 ديسمبر 2020 () - س.أ
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قامت اليوم وزارة الشباب و الرياضة بالسماح بعودة الرياضات الجماعية في الهواء الطلق.

و جاء في بيان للوزارة أنه و في إطار العودة التدريجية للنشاطات الرياضية و بعد وضع بروتوكول صحي لهذا الغرض من طرف اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا و بالتنسيق مع مركز الطب الرياضي تم الاتفاق على العودة إلى النشاطات الرياضية في الهواء الطلق ابتداءا من 22 ديسمبر 2020.

والنشاطات الرياضية المعنية بهذه التدابير هي ، ألعاب القوى، الدراجات الهوائية، التنس، التجذيف و الكانوي كايك، الملاحة الشراعية، الرياضات الميكانيكية، كرة الريشة، التزحلق و الرياضات الجبلية، الفروسية و الرياضات التقليدية.

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كورونا

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