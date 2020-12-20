سجلت 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 حالات وفاة في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و بهذا، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيرس منذ ظهور الجائحة في الجزائر، أواخر شهر فيفري، إلى 95.203 حالة،

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيلت بالفيروس إلى 2666 حالة وفاة.

فيما يخص حالات الشفاء فقد بلغ عددها الإجمالي 63.260 حالة بعد تسجيل 391 حالة تعافي جديدة.

و أضاف الدكتور فورار أن 50 مريضا لا يزالوا تحت العناية المركزة.

وأضاف الدكتور فورار أن 11 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 15 ولاية أخرى 10حالات فما فوق.