تمكنت الوحدات العملياتية، لأمن ولاية غليزان، من توقيف ثمانية أشخاص محل بحث من قبل العدالة والصادرة في حقهم عدة أوامر بالقبض، توقيف هؤلاء الأشخاص تم بعد عملية بحث وتحري قامت بها المصالح المختصة بغرض توقيفهم وتقديمهم أمام العادلة لكونهم متورطون في عدة قضايا جنائية.

و في نفس السياق تمكنت الوحدات العملياتية بأمن الولاية من توقيف خمسة أشخاص وحجز أربعة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى قارورة سائل مسيل للدموع، وذلك بعد إعداد خطة عمل محكمة و ترصد للمشتبه فيهم أين تم توقيفهم وحجز الأسلحة البيضاء.



