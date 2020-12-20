Getty Images أوقفت بلجيكا رحلات القطارات من بريطانيا (أرشيف)

حظرت دولتان في أوروبا دخول المسافرين من بريطانيا، فيما تبحث دول أخرى الأمر نفسه، وذلك بهدف الوقاية من سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى في المملكة المتحدة.

وعلقت هولندا وبلجيكا الرحلات الجوية من بريطانيا. كما علقت بلجيكا رحلات القطارات.

وأشار وزير خارجية إيطاليا إلى أن حكومته تخطط لحظر الرحلات الجوية، فيما تفيد تقارير بأن فرنسا وألمانيا تفكران باتخاذ خطوات مماثلة.

وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت استحداث فئة رابعة لفئات القيود، والتراجع عن نية لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد، بما أثر على خطط ملايين الأشخاص.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في قطاع الصحة إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من الفيروس أشد فتكا أو أنها ستستجيب بشكل مغاير للقاحات، لكنها أثبتت أنها أشد عدوى بنسبة 70 في المئة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة نفسها رُصدت في هولندا والدنمارك وأستراليا.

وخلال ساعات من إعلان بريطانيا، أعلنت هولندا تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة من الساعة السادسة من صباح الأحد وحتى الأول من يناير/ كانون الثاني.

وبانتظار "اتضاح أكبر" للوضع في بريطانيا، قالت الحكومة الهولندية إن "احتمال انتقال السلالة الجديدة من الفيروس إلى هولندا يجب تقليله بقدر الإمكان".

وأضافت أنها ستعمل مع حكومات دول أخرى بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة لبحث كيفية الحد من خطر السلالة الجديدة من الفيروس.

وقررت بلجيكا تعليق الرحلات الجوية ورحلات القطارات من بريطانيا من منتصف الليل. وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو لتلفزيون "في ار تي" البلجيكي إن الحظر سيكون ساري المفعول لمدة 24 ساعة على الأقل، وإنه "إجراء احترازي"، مضيفا "سنرى لاحقا إن كانت هناك حاجة لإجراءات أخرى".

في هذه الأثناء، قال وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، بصفحته بموقع فيسبوك، إن الحكومة على وشك إقرار تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا.

وفي ألمانيا، قال مسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس للأنباء إن الحكومة تفكر بدورها في حظر الرحلات الجوية من بريطانيا، وكذلك جنوب أفريقيا حيث رصدت السلالة الجديدة من الفيروس.

وقال المسؤول إن الحكومة الألمانية تراقب التطورات في بريطانيا وتعمل بشكل حثيث على تقييم المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلالة الجديدة من الفيروس.

وذكرت محطة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية أن فرنسا تفكر جديا في تعليق الرحلات الجوية ورحلات القطارات من بريطانيا، وإن الحكومة تسعى لتنسيق أوروبي بشأن الأمر.

وأضافت أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ في وقت لاحق الأحد.

ماذا نعرف عن السلالة الجديدة؟

Getty Images السلالة الأولى من فيروس كورونا بطيئة الانتشار مقارنة بالجديدة

قالت منطمة الصحة العالمية عبر موقع تويتر إنها على اتصال مع مسؤولين بريطانيين حول الموضوع.

وقالت إن المملكة المتحدة تطلعها على المعلومات المستقاة من دراسات جديدة حول السلالة الجديدة للفيروس، وإن المنظمة ستطلع الدول الأعضاء والمواطنين على أي معلومات جديدة تتوفر حول خاصيات الفيروس الجديد وما يترتب عليها.

وقال كريس ويتي كبير مسؤولي القطاع الطبي: "أعتقد أن هذا الوضع سيزيد الأمور تعقيدا ، لكن هناك أمورا تبعث على التفاؤل ببدء حملة التطعيم، على فرض أن اللقاح فعال مع فصيلة الفيروس هذه أيضا".

ماذا يجري حول العالم؟

في المملكة المتحدة، جرى إلغاء خطط تخفيف القيود على الاختلاط في فترة أعياد الميلاد في أجزاء كبيرة من جنوب شرقي إنجلترا. ويطال هذا 18 مليون شخص، وحُصرت في يوم عيد الميلاد فقط في بقية أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وفرضت إيطاليا إغلاقا عاما في جميع أنحاء البلد في معظم فترة أعياد الميلاد والسنة الجديدة.

وسيكون البلد ضمن فئة "اللون الأحمر" من إجراءات الحظر خلال الأعياد، إذ ستكون المحلات التجارية غير الأساسية والمطاعم والبارات مغلقة، وسيُسمح للإيطاليين بالسفر في حالات محدودة.

وفرضت كل من هولندا وألمانيا حالة الإغلاق حتى يناير/كانون الثاني. وستشهد أعياد الميلاد انفراجة طفيفة في ألمانيا ، إذ سيكون بإمكان العائلة الواحدة استضافة أربعة اشخاص من أفراد العائلة المقربين.

وستدخل النمسا إغلاقها الثالث بعد أعياد الميلاد، وستغلق المتاجر غير الأساسية ابتداء من 26 ديسمبر/كانون الأول وستفرض قيود على الحركة خارج المنازل.

وفي السويد اقترحت السلطات ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات خلال ساعات الازدحام، في تعديل للتعليمات السابقة.

وتفيد الأنباء الواردة من فرنسا أن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، حسب ما أعلن مكتبه. وما زال يعاني من بعض الأعراض كالسعال والإجهاد، لكنها لا تحول دون مزاولته أعماله، حسب البيان.

وفي سلوفاكيا أعلن رئيس الوزراء، إيغور ماتوفيتش، الذي حضر مؤتمر قمة مع ماكرون الأسبوع الماضي إصابته بالفيروس الجمعة.

وقال زعماء أوروبيون حضروا القمة إنهم سيلتزمون بالعزلة المنزلية.

وفي أستراليا أعلنت مقاطعة نيو ساوث ويلز عن فرض قيود جديدة على لقاءات العائلات ومرافق الضيافة كالمطاعم والمقاهي في منطقة "سيدني الكبرى" في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس. وطلب من المواطنين البقاء في المنازل.

وفي الولايات المتحدة اعترف الجنرال، غستاف بيرنا، المسؤول عن عملية توزيع اللقاح إن هناك مشاكل في توزيعه، إذ عبرت أكثر من 10 ولايات عن قلقها بسبب حصولها على كمية أقل من المتوقع.