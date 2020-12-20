من المتوقع ان يخوض المنتخب الجزائري دون 17 عاما لكرة القدم مباراتين وديتين ضد نظيره السنغالي يومي 26 و 28 ديسمبر بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)،حسب ما أعلنت عنه اليوم الأحد الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي.

و تندرج المباراتان في إطار التحضيرات لدورة اتحاد شمال إفريقيا لهذا الصنف العمري, المقررة شهر يناير المقبل بالجزائر و المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021

لهذا الصنف التي ستجري مرحلتها النهائية في شهر مارس بالمغرب.

و تبقى الفاف في انتظار تأكيد الطرف السنغالي لإجراء المباراتين الوديتين.

و سيدخل لاعبو المدرب محمد لاسات في تربص مغلق، اعتبارا من يوم غد الاثنين بسيدي موسى يدوم إلى غاية 28 ديسمبر بحضور 31 لاعبا من بينهم 16 ينشطون بمختلف البطولات الأجنبية.

فيما يلي قائمة الـ31 لاعبا:

اتحاد الجزائر:حمزة بوعلام

أكاديمية الفاف: عبد العزيز بومنقوش - صلاح الدين زاوي - ونيس بوزحزح

شبيبة الساورة: عبد الحق خوماني

شباب بلوزداد: فؤاد حنفوق - براهيم بلاس

جمعية الشلف: براهيم الخليل شردودي

نادي بارادو: عبد الغني لعلام - محمد عبد العزيز مالك - أنس قارات - رفيق معتز زيماش

شبيبة القبائل: لحلو أخريب

دفاع تاجنانت: عبد الرزاق مهرة

سريع غليزان: زين الدين بن أحمد سانت إيتيان/فرنسا: نوهم عبد اللاوي

أولمبيك ليون/فرنسا: محمد أمين عيد - لاغا ينيس علامدون

رامس/فرنسا: ينيس بغدادي - يونس حاجي محمد

اتحاد أورليان/فرنسا: أمين بوكموش

كوينز بارك رانجرس/انجلترا: آدم دوقي

اولمبيك مرسيليا سابقا/فرنسا: ريان ختير - عمران موساوي

نادي ماتز/فرنسا: كراوش ريان مهدي

نادي سوشو/فرنسا: محند مقران بونيسي

مونت روج 92/فرنسا: ندير محيوس

نادي آميان/فرنسا: جبريل نوتباري - أنيس ووشواش

نادي قانقون/فرنسا: ماسيل وزالي

نادي تولوز/فرنسا: زولياني إيدي إيفان.