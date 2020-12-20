أثار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد احتمالية خضوع لندن للإغلاق لفترة قد تمتد شهورا محذرا من أنه سيكون "صعبا جدا" إبقاء السلالة الجديدة الخطيرة من فيروس كورونا الجديد تحت السيطرة حتى تنفيذ التطعيمات.

وجاءت تصريحات هانكوك في حديث أدلى به لشبكة (سكاي نيوز) بعد ساعات من تطبيق قيود المستوى الرابع الجديدة في العاصمة البريطانية لندن وأجزاء من جنوب شرق بريطانيا.

ومن المقرر مراجعة القيود الجديدة الأكثر صرامة في 30 ديسمبر،ومع ذلك، أشار وزير الصحة إلى أنه من غير المحتمل تخفيف القيود في هذا التاريخ.

وأوضح أنه "سيكون من الصعب جدا السيطرة على المرض حتى طرح اللقاحات" مضيفا "نعرف أنه مع هذه السلالة الجديدة، يمكن أن تصاب بالمرض بسهولة أكبر من خلال كمية صغيرة من هذه السلالة الموجودة حاليا".

وذكر هانكوك "نحتاج إلى المزيد من جميع التدابير المختلفة التي اتخذناها للسيطرة على انتشار السلالة الجديدة من الفيروس بدرجة أكبر مما فعلناه للسيطرة على السلالة القديمة... هذه هي المشكلة الجوهرية".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، امس السبت تطبيق القيود الجديدة من المستوى الرابع في لندن وأجزاء أخرى من البلاد لمواجهة التصاعد المثير للقلق للإصابات المرتبطة بسلالة جديدة خطيرة من الفيروس.