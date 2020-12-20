استنكرت ادارة اولمبي المدية لكرة القدم تصريحات الدولي حسين اشيو التي اطلقها عقب خسارة فريقه السابق اتحاد الجزائر امام اولمبي المدية بثلاثة اهداف لهدف.



واشار بيان ادارة الاولمبي بالقول انه لا أحد ممن شاهد المباراة، ان ينكر بأن الاولمبي إستحق و عن جدارة و إستحقاق الفوز على اصحاب الديار اداءا و نتيجة طيلة التسعين دقيقة و ان فريقنا كان الاقوى و الأحسن فوق المستطيل الأخضر، واضاف البيان انه رغم كل ذلك الا أن هناك بعضا من أصحاب النفوس المريضة او بالاحرى النفوس المغرورة تريد ان تقلل من قيمة الاولمبي دون أن تشير الى اشيو الذي قال في تصريح اعلامي كيف للاتحاد أن ينهزم و امام من ؟ امام اولمبي المدية.



وقالت ادارة الاولمبي عبر بيانها انها لن نقبله اطلاقا و لن نسمح لاحد و أي كان ان يهين الأولمبي ، فمثل هكذا تصريحات التى سمعت بها العامة من اشخاص معروفين كانو من الاجدر ان يكونو قدوة في الاحترافية و احترام كل الاندية من شأنها ان تزرع بلبلة تماما مثلما يحدث حاليا ، واختتم البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمي الاولمبي انها تستنكر مثل هكذا تصريحات و تعتبرها تقليلا من قيمة الفريق و تنتظر اعتذارا رسميا من المعنيين ، فلا يمكن ان تفسر هزيمة فريقك بالتقليل من قيمة المنافس .