ألمانيا : اللقاح فعال في مكافحة السلالة الجديدة لكورونا

العالم
20 ديسمبر 2020 () - الوكالات/س.أ
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أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي رصدت خصوصا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقناة التلفزيون العامة زد دي إف «استنادا الى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية»، فإن «لا تأثير (للسلالة الجديدة) على اللقاحات» التي لا تزال «فعالة»، وفق «فرانس برس».

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