اتخذت دول عدة قرار تعليق الرحلات البحرية والجوية مع المملكة المتحدة على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم السبت.



أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب" بأن سلطات البلاد ستحظر دخول جميع الوافدين من بريطانيا لمدة 48 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.



كما أفادت الإذاعة العامة السويدية SVT بأن السلطات ستفرض قيودا على استقبال الوافدين من بريطانيا، بعد الأنباء عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.



أما تركيا فقد أعلنت على لسان وزير الصحة فخر الدين قوجه عن تعليق بلاده حركة السفر مع بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، على خلفية أنباء ظهور سلالة جديدة من كورونا في البلدان المذكورة.



وأعلنت السلطات البلجيكية في وقت سابق من اليوم، منع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إثر اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.



جاء ذلك إثر قرار مماثل من السلطات الهولندية، اليوم، حيث قالت إن الحظر سيظل ساريا حتى نهاية العام على الأقل، لمنع انتقال السلالة الجديدة من فيروس كورونا، والمنتشرة حاليا في جنوب بريطانيا.



وقال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في تصريح صحفي، إن حظر الرحلات الجوية لمدة 24 ساعة سيبدأ من منتصف الليل "من باب الاحتياط".



وأضاف: هناك العديد من الأسئلة حول هذه السلالة الجديدة وما إذا كانت موجودة بالفعل في البر الرئيسي.



كما أعرب عن أمله في الحصول على مزيد من الوضوح بحلول الثلاثاء.



بدورها، أعلنت الحكومة الألمانية أنها تدرس الحد من الرحلات الجوية من بريطانيا أو توقيفها، بحسب وكالة أنباء "د ب أ" المحلية، اليوم.



ونقلت الوكالة عن مسؤول ألماني رفيع المستوى قوله إن فرض قيود على الرحلات الجوية من بريطانيا هو "خيار جادّ".



كما قال وزير النقل الإيرلندي إيمون رايان اليوم الأحد، إن السلطات ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا اعتبارا من منتصف الليل.



وفي وقت سابق، حذرت الحكومة البريطانية منظمة الصحة العالمية (WHO)، من قدرة السلالة الجديدة على زيادة سرعة انتشار الفيروس، كما أوضحت أنها أصابت 60% من الحالات الموجودة في لندن.



وتمكن العلماء من اكتشاف آلاف الطفرات المختلفة في عينات الفيروس المسببة لمرض (كوفيد-19)، ولكن بالرغم من اختلافها، لم تثبت هذه التغيرات أي تأثير على سرعة انتقال العدوى، أو مدى خطورة الأعراض