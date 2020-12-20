كشف بلعيد سعيد مدير الصحة والسكان لولاية تبسة للخبر، انه في اطار برامج التنمية الخاصة بقطاع الصحة وبغرض ترقية الخدمات الصحية في التشخيص انهت المديرية اجراءات اقتناء جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي ايارام.



, ويضيف المدير الولائي في تصريحه للخبر أن الجهاز تم استلامه وهو الآن على مستوى المؤسسة الاستشفائية بوقرة بولعراس ببكارية وأن ورشة أشغال تركيبه جارية على قدم و ساق، ليدخل حيز الاستغلال في نهاية الاسبوع الاول من شهر جانفي 2021 بغلاف مالي يتجاوز ال 15مليار سنتيم مع توقيع اتفاقية مع المورد لضمان خدمة ما بعد البيع لفترة 10 سنوات وتحمل تكاليف غرفة احتضان الجهاز الذي اختير من اخر أجيال التكنولوجيات الحديثة من ماركة امريكية جينيرال اليكتريك.



وفي إجابة عن سؤال صحفي الخبر عن مدى توفر اطباء الاختصاص في الاشعة اين تعاني الولاية من نقص كبير ، قال بلعيد سعيدان المؤسسات الاستشفائية زودت بأرضية رقمية لارسال صورة التشخيص بالسكانير او الايارام لاي مستشفى بالولاية او خارجها لقراءة واعداد التقرير الطبي المتخصص الذي يحرر نتيجة التصوير للحالة المرضية. للقضاء نهائيا على العجز المسجل في أطباء الاشعة.



وتعتزم مديرية الصحة توجيه جهاز سكانير اولا الى مستشفى الدكتور التيجاني هدام ببئر العاتر ثم مستشفى محمد الشبوكي بالشريعة ومستشفى بوغرارة فؤاد بالونزة ومستشفى العوينات كمخطط مبرمج للتجسيد على المدى القصير في فترة سنتي 2021 و 2022.