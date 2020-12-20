أفادت خلية الاعلام بالمديرية الجهوية للجمارك بتبسة في بيان صحفي تسلمت الخبر نسخة منه، انه في طار مكافحة التهريب، تمكن عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بتبسة، في تنفيذ عملية مراقبة على مستوى الطريق المعبد حمام الكنيف بخنشلة، من حجز بضاعة أجنبية لغرض تجاري بدون سند إثبات، تمثلت في 217 علبة مكمل غذائي من نوع عسل ملكي (كل علبة تحتوي على 24 وحدة) بمجموع 5208 وحدة،كانت محملة على متن سيارة سياحية.



وقدرت الغرامة المستحقة بـــــ 1.3 مليار سنتيم، وهذا طبقا لأحكام المواد: 226-303 من قانون الجمارك و المواد 02-12-16 من الأمر 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب.