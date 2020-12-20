أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤقتا، مع احتمال تمديد العمل بهذا التعليق، وذلك في إطار جهود منع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.



وجاء هذا الإجراء "بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".