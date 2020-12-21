تسببت الأمطار الطوفانية التي تساقطت ليلة الأحد إلى الإثنين على منطقة جيجل والتي قدرت كميتها ـ حسب مصالح الأرصاد الجوية بمطار فرحات عباس- بـ 115 ميليمتر خلال ست ساعات، في حدوث فيضانات عبر عدد من المدن مخلفة خسائر مادية معتبرة.

وفي هذا الإطار أدى فيضان وادي القنطرة الذي يعبر حي المقاسب والمدخل الشرقي للمدينة في انهيار جزء من الجسر الواقع بمدخل حي لعقابي وانقطاع الطريق الرئيسي أمام حركة المرور، مع جرف ما لا يقل عن 15 سيارة وشاحنة، إضافة إلى غمر المياه والأوحال لمحطة نقل المسافرين الشرقية التي تحولت إلى مسبح مع توقف النشاط بها، وتضرر العديد من المحلات والمنازل الواقعة على ضفتي الوادي، حيث باشرت مختلف المصالح العمومية منذ الصباح في عمليات ضخ المياه وتنظيف مخلفات الفيضانات وإحصاء الخسائر التي خلفتها.

كما تسبب فيضان وادي تاسيفت العابر للجهة الغربية لمدينة الطاهير في إلحاق أضرار بعشرات المنازل المتواجدة على ضفتيه انطلاقا من حي عين قرينح إلى غاية حي زعموش مرورا بالتجمع السكني "تاسيفت"، حيث اضطرت بعض العائلات إلى مغادرة بيوتها بعدما غمرتها المياه، وتدخلت مصالح الحماية المدنية وقامت بإنقاذ العديد من الأشخاص.

وشهدت أحياء وشوارع أخرى ارتفاعا كبيرا في منسوب مياه الأمطارالمتساقطة، كما هو الشأن على مستوى كل من حي الرابطة والزواي بالجهة الغربية لعاصمة الولاية، وحي الكيلومتر الخامس.