تراجعت أسعار النفط بنسبة فاقت الـ 3 % في بداية تداولات الأسبوع، حيث أذكت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس "كورونا" تسببت في إغلاق أغلب مناطق بريطانيا، مخاوف حيال بطء تعافي الطلب على الوقود وسط تشديد القيود في أوروبا.

وانخفض خام "برنت" 1.65 دولار للبرميل، بما يعادل 3.16 % إلى 50.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت الجزائر، بعد زيادة 1.5% وملامسة أعلى مستوياته منذ مارس يوم الجمعة الماضي.

وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 1.49 دولار للبرميل، أو 3.03 % إلى 47.75 دولار للبرميل بعد أن زاد أيضا 1.5 % يوم الجمعة إلى أعلى مستوياته منذ فبراير.