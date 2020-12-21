استلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم من طرف الإتحاد الدولي للعبة قوانين تنظيم سلك التحكيم على مستوى الاتحادات الأعضاء والتي تهدف إلى مساعدتهم ومساعدة الحكام في مهامهم ومسؤولياتهم.

هذا وتحتفظ "الفيفا" بالحق في الإشراف على تنفيذ هذه اللوائح، والتي ينطبق نطاقها على جميع الاتحادات الأعضاء الجديرة بتطوير وتنفيذ هذه اللوائح على المستوى الوطني، وهذا مع استبعاد أي جهة أخرى سواء كانت رابطات أو نقابات أو حكومات.

كما يُطلب من كل اتحاد عضو إنشاء لجنة حكام تابعة له مباشرة وفق النظام الأساسي لـ"الفيفا".

وحسب الموقع الرسمي لـ"الفاف" فإن لجنة الحكام ستكون جزءًا لا يتجزأ من هيكل الاتحاد العضو، حيث يجب أن تكون مسؤولة عن تنظيم وتسوية وتطوير التحكيم، وضرورة وضعها تحت إشراف الاتحاد العضو.

وأضاف المصدر ذاته أنه لا يجب أن تخضع تحت أي ظرف لإشراف أو مراقبة من أي هيئة أخرى في صورة الرابطة أو الحكومة أو البرلمان أو أي كيان تابع للدولة.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعتمد هذه اللوائح في 17 سبتمبر 2020 ودخلت حيز التنفيذ على الفور.