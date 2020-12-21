يواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بداية من الساعة الثانية زوالا نظيره الليبي على ملعب "الشاذلي زويتن" بتونس، وذلك لحساب مباريات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2021 بموريتانيا.

وبات الخطأ ممنوعا على العناصر الوطنية المنهزمة في المباراة الماضية أمام المغرب بهدف دون رد وتعادلهم أمام تونس بهدف في كل شبكة في المباراة الأولى، حيث لا يوجد خيار لأشبال المدرب صابر بن سماعين سوى الفوز.

ويدخل منافس "الخضر" المنتخب الليبي هذا اللقاء بعد فوزه الغيابي على مصر المنسحب من الدورة بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بـ"كوفيد-19".

وسيضمن الرائد والوصيف في هذه الدورة المصغرة المشاركة في نهائيات "كان" 2021 والتي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.