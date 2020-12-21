قال المناجير العام لفريق شباب بلوزداد توفيق قريشي أن الإصابات التي تعرض لها لاعبو النادي مؤخرا، جاءت بسبب الإرهاق خصوصا بعد توقف البطولة لمدة 8 أشهر كاملة.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للنادي أوضح قريشي بأن إصابة عادل جرار قديمة وقد تعرض لها في الصيف وكان بحاجة لوقت طويل للتعافي منها لأنه بلغ المرحلة الأخيرة من العلاج رفقة تريكات وساعد وذلك تحت إشراف الطاقم الطبي.

وأضاف قريشي أن إصابة تريكات، نساخ، ساعد وسمير عيبود راجعة إلى الإرهاق والجهد البدني المبذول من قبل هؤلاء العناصر في بداية الموسم بخوضهم لنهائي السوبر ومباريات المنافسة الإفريقية، أما إصابة اللاعب خالي فجاءت نتيجة اصطدامه مع أحد الزملاء، فيما يخضع نساخ لفترة تأهيل قصيرة بعد تماثله للشفاء.