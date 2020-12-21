كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الإثنين، عن مراحل التسجيل في مسابقة الدكتوراه وتواريخ إيداع الملفات.

وأوضح الوزير في منشور له عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" أن تنظيم مسابقات الدكتوراه بعنوان السنة الجامعية 2020-2021، سيتميز بعدة مراحل، حيث سيتم فتح البوابة للاطلاع على الفروع والمؤسسات الجامعية التي ستجرى فيها المسابقات، من تاريخ 15 إلى 26 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى الإعلان عن المواد التي ستجرى فيها المسابقات وملف الترشح للمسابقة.

وأضاف ذات المصدر، أنه من 27 ديسمبر 2020 إلى غاية 10 جانفي 2021 سيتم إيداع ملفات الترشح عبر بروغرس PROGRES، ويومي 11 و12 جانفي 2021 سيتم تأكيد الاختيارات والرغبات (أربع رغبات) عبر بروغرس.

أما من 13 جانفي إلى 01 فيفري 2021 سيتم دراسة مطابقة الملفات للترشح للمسابقة من طرف مصالح المؤسسات الجامعية المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج ولجان التكوين في الدكتوراه عبر بروغرس PROGRES".

وأفاد الوزير أن يوم 02 فيفري 2021 سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين للمسابقة، وأما بالنسبة لإيداع الطعون عبر بروغرس سيكون يومي 03 و04 فيفري 2021، حيث ستعالج هذه الطعون أيام 05، 06 و07 فيفري 2021".

وأشار الوزير في ذات المنشور إلى أن الإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين لاجتياز المسابقة عبر بروغرس سيكون يوم 08 فيفري 2021. أما بالنسبة لإجراء المسابقات في مختلف المؤسسات الجامعية، ستكون من 13 فيفري إلى 27 مارس 2021، كما سيتم الإعلان عن الدخول والانطلاق الرسمي في التكوين في الطور الثالث (الدكتوراه) يوم 04 أفريل 2021 .

وقد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا موقعا من طرف الوزير رقم 1012 بتاريخ 17 ديسمبر 2020، القرار المتمم للقرار رقم 962 المؤرخ في 02 ديسمبر 2020 المتعلق بالمؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين في الطور الثالث (الدكتوراه) ، والذي يحدد عدد المناصب بعد دراسة الطعون المودعة من قبل المؤسسات الجامعية، والتي كان قد أعلن عنها الوزير والمقدرة بـ 7300 مقعد بيداغوجي.

ونوه الوزير في ذات المنشور، أن المسابقات ستجرى يومي الخميس والسبت على مستوى المؤسسة الجامعية خلال الفترة المحددة لإجراء المسابقات، ويتم نشر النتائج النهائية للمسابقة بعد مصادقة الهيئات العلمية المؤهلة في أجل ثلاثة أيام كأقصى حد من تاريخ إجراء المسابقة، بالإضافة إلى أن تسجيل المترشحين المقبولين لدى مؤسسة جامعية واحدة عبر بروغرس، يتم خلال خمسة عشر يوما الموالية للإعلان الرسمي عن النتائج النهائية.