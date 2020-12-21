يستقبل مولودية الجزائر ضيفه النادي الصفاقسي التونسي في 28 من ديسمبر الجاري على ملعب الخامس جويلية بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ليلا.

وتدخل المواجهة في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد أجلت مواجهة الجولة السادسة بين شبيبة الساورة ومولودية الجزائر التي كانت مبرمجة في 27 من ديسمبر إلى موعد آخر.

أما لقاء سريع غليزان فسيلعب يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة والثانية و النصف زوالا، بملعب الطاهر زوقاري.