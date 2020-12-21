تتواصل منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي الأربعاء والسبت القادمين، حيث نشرت الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي أبرز المباريات المعنية بالنقل التلفزيوني هذا الأسبوع. الجولة الخامسة :

شباب قسنطينة ـ اتحاد الجزائر/ متلفز، سريع غليزان- مولودية الجزائر/ متلفز، اتحاد بلعباس- مولودية وهران/ متلفز.

الجولة السادسة : اتحاد بسكرة ـ شبيبة القبائل/ متلفز، شباب بلوزداد- شباب قسنطينة/ متلفز وداد تلمىسان- شبيبة سكيكدة/ متلفز.