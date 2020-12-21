تمكنت وحدة الحماية المدنية بالجباحية في ولاية البويرة ليلة الأحد إلى الإثنين من إنقاذ شخص تعرض للاختناق بالغاز بإسعافه في عين المكان ثم نقله إلى مستشفى القادرية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالبويرة في بيان لها اليوم الإثنين، أن إسعافات وحدة القطاع بالجباحية تدخلت صبيحة اليوم على الساعة الثانية بعد منتصف الليل واثنتي عشر دقيقة (12 :02 ) من أجل حادث اختناق بالغاز بقرية الباردة التابعة إداريا لبلدية الجباحية، الحادث خلف اختناق شخص بغاز البوتان يبلغ من العمر 33 سنة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى القادرية ليرتفع العدد الإجمالي للمختنقين بالغاز في ولاية البويرة منذ انطلاق موسم البرد إلى 39 حالة منها وفاة واحدة، رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الحماية المدنية رفقة جميع الشركاء للوقاية من أخطار الاختناق بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون وفق برنامج المديرية العامة للحماية المدنية تحت شعار "معا من أجل شتاء دافئ و آمن".

ودعت ذات المصالح إلى الحيطة والحذر وإلى التهوية الجيدة للمنازل ومراقبة أجهزة التدفئة وسخانات الماء والتأكد من ربطها جيدا بقنوات صرف الغازات المحترقة وكذا مراقبة ميكانيزم قارورة غاز البوتان لتجنب أخطار الاختناق بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون.