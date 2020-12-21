أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، اليوم الإثنين، أن لقاح "سبوتنيكV- " الروسي فعال ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في أوروبا.

وقال دميتريف خلال الخط المباشر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نؤكد أيضًا على حد علمنا، أن لقاح "سبوتنيكV- " فعال للغاية ضد السلالة الجديدة للفيروس التي ظهرت في أوروبا.

وأضاف دميتريف قائلا: "هو فعال ضد السلالات الموجودة وقد أظهر"سبوتنيكV- " فعاليته مرارًا وتكرارًا، على الرغم من الطفرات السابقة في بروتين إس".

وأعلنت عشرات الدول من بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.