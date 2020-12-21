أشرف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الإثنين، على وضع حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه المستعملة في المدينة الجديدة سيدي عبد الله بزرالدة.

وحسب بيان للوزارة المنشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، فإن هذا التدشين جاء من خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك دشن الوزير بئرا ارتوازيا ببلدية معالمة، لتأمين تزويد سكان المنطقة بالمياه الصالحة للشرب.