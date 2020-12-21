عاد فريق أمل الأربعاء الناشط ضمن الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم إلى أجواء التحضيرات بملعب إسماعيل مخلوف، استعدادا لانطلاق الموسم الكروي.

وباشر الأمل بقيادة المدرب سليم بوفنارة وطاقمه الفني التدريبات، بحضور كامل لاعبيه ماعدا اللاعب بلعيد الذي تأجل التحاقه بالفريق.

ونقلت الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" تصريحات لرئيس الفريق حميدة بوخالفة أكد فيها بأن أمل الأربعاء شرع في العمل وسط أزمة مالية خانقة.

وقال بوخالفة "حتى لا نخفي الأمور عن الجماهير، الانطلاقة كانت صعبة، قضينا فترة شهر ونصف الشهر ونحن نحضر لإعداد مجموعة تكون قادرة على لعب الأدوار الأولى مستقبلا، نعاني من نقص الدعم والإمكانيات، وسوف نواجه صعوبات كبيرة هذا الموسم".