لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي في تلمسان بعد تحويله من مستشفى الرمشي في حالة خطيرة بعد إصابته بجروح بليغة في شجار عنيف استعملت فيه الأسلحة البيضاء بين مجموعتين تنتميان إلى حي سيدي أحمد بالرمشي.

وجاءت هذه الحادثة أياما قليلة بعد شجار حدث بوسط المدينة بين تجار الأرصفة وشخص أدى إلى إصابته بجروح خطيرة حيث يتواجد في العناية المركزة بمستشفى تلمسان. وكانت جماعة متكونة من ستة أشخاص من بينهم فتاة قاموا باختطاف شخص من الرمشي نحو مدينة بني صاف ليتم القبض عليهم من طرف مصالح الأمن.