رحب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين محمد يزيد ملياني، بخطة الرئيس عبد المجيد تبون وإجراءات الحكومة لتحقيق إنعاش اقتصادي والخروج من قطاع الريع البترولي إلى القطاع الإنتاجي الفعلي، منتقدا في الوقت ذاته العراقيل البيروقراطية التي تعترض قطاع المقاولاتية في الجزائر وقال إن السيل بلغ الزبى.

وعاد ملياني في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، إلى جملة المشاكل التي عرفها القطاع الاقتصادي وحالة الركود التي شهدها جراء انهيار أسعار النفط والحراك الشعبي الوطني الذي شهدته الجزائر سنة 2019، قبل أن تنتشر جائحة كورونا وما خلفته التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة لمنع تفشي الوباء وهي كلها عوامل- يضيف ملياني- ساهمت في تقليص عدد كبير من المشاريع الاقتصادية وتسبب في كساد السلع والمنتجات على مستوى المصانع والمخازن باستثناء المواد الغذائية.

وقال ملياني، إن أرباب العمل استجابوا لنداء الحكومة بمواصلة العملية الإنتاجية من جهة وعدم تسريح العمال مع احترام التدابير الوقائية اللازمة لمحاربة تفشي فيروس كورونا رغم حجم الخسائر التي تكبدوها، مشيرا إلى أن عدد المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية انخفض بشكل كبير.

وبشأن العراقيل البيروقراطية التي تعترض المقاولات، قال ملياني إن السيل بلغ الزبى، واصفا الوضع بالكارثي ومشيرا إلى أن "بعض المؤسسات مازالت ونحن في الـ 2020 ترفض منحنا وصل استلام البريد والمراسلات رغم أوامر الرئيس والوزير الأول بالقضاء على جميع أشكال البيروقراطية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين".