قال مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي أن الفوز الأخير لـ"الكناري" خارج الديار أمام أولمبي الشلف أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبين، وللطاقم الفني وحتى الإدارة، قبل مواجهة نادي "الدرك" النيجيري غدا الثلاثاء بملعب "جينرال سايني كونتشي" لحساب الدور الثاني من كأس "الكاف".

وأكد بوزيدي في تصريحات لصفحة الفريق الرسمية على الفايسبوك "كل الظروف مهيأة للعودة بنتيجة ايجابية من النيجر، سنرمي بكامل ثقلنا في الهجوم خلال اللقاء".

وأضاف " المجموعة جاهزة لتقديم مباراة في المستوى، لدينا فقط بعض الشكوك حول مشاركة لاعبين اثنين، الأمور ستتضح هذه الأمسية، رغم ذلك سنحاول إيجاد التركيبة القادرة على العودة بنتيجة ايجابية إلى الديار".

وأردف المدرب المخضرم الذي خلف التقني التونسي يامن الزلفاني " كأس الكاف، تبقى من أهدافنا، كل مباراة نلعبها في الجزائر أو خارجها، سواء تعلقت بمواجهة الكأس أو البطولة تبقى هدفا بالنسبة لنا، نحن متواجدون هنا لتأكيد صحوة الفريق وعودته إلى السكة الصحيحة".