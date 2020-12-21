أخلط "غورماهيا" المنافس القادم لفريق شباب بلوزداد في رابطة أبطال إفريقيا حسابات أبناء العقيبة، بعدما كان من المنتظر أن تصل بعثة النادي الكيني اليوم إلى الجزائر، في حدود الواحد والنصف ظهرا.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" فإن الوفد الكيني لم يكن ضمن الرحلة القادمة من الدوحة إلى الجزائر مثلما كان مقررا، مضيفة أن إدارة النادي العاصمي قامت على الفور بإخطار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة.

ويتواجد ثلاثي التحكيم التونسي المكلف بإدارة المواجهة بأرض الوطن.