انتخب محمد بن سنوسي رئيسا جديدا للنادي الهاوي لمولودية وهران خلال الجمعية العامة التي عقدت عشية أمس الأحد والتي عرفت الأسبوع الماضي مصادقة أعضائها على الحصيلة الأدبية للرئيس المنتهية عهدته، الطيب محياوي ومكتبه، فيما رفض التقرير المالي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن سنوسي تحصل على 44 صوتا متقدما بصوتين اثنين فقط على منافسه الوحيد في السباق بارودي بللو، المدير الرياضي لفريق كرة القدم الموسم الفارط، وشغل سنوسي منصب نائب رئيس النادي الهاوي في المكتب المسير خلال العهدة الأولمبية السابقة ويخلف الرئيس الجديد للنادي الهاوي للحمراوة، الطيب محياوي الذي يرأس منذ أوت الماضي، مجلس إدارة الشركة الرياضية للنادي الوهراني المشرفة على شؤون فريق كرة القدم.