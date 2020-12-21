اجتمع اليوم الإثنين الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب ضد هذه الجائحة، حسبما علم من مصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمباشرة عملية التلقيح شهر جانفي القادم، بدأت أشغال اجتماع يترأسه السيد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مع أعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، لدراسة اقتناء اللقاح الأنسب ضد كوفيد-19".

وذكرت مصالح الوزير الأول أن "الحكومة نصبت، خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 29 نوفمبر 2020، فريقي عمل يترأسهما كل من وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".

وقد انصبت مهام فريقي العمل حول التكفل بالجانب الصحي للقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ولاسيما إستراتيجية الاقتناء ومخطط التطعيم وتحضير الموارد البشرية، من جهة، والجانب اللوجستيكي الخاص بنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه عبر التراب الوطني، من جهة أخرى" يضيف المصدر.

يذكر أن الرئيس تبون كان أصدر يوم الأحد أوامر للوزير الأول بأن يترأس "فورا" اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي المقبل.