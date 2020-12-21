أقدم اليوم العشرات من سكّان مداشر القطاربعين الكحلة، بتشايشية ببلدية سيدي زهّار، جنوب شرقي المدية، على الاحتجاج على مستوى الطريق الوطني رقم 60أ و هذا بالاعتراض على أشغال مشروع نقل الغاز باتجاه بلدية سيدي زيّان المجاورة.

وهذا كردة فعل منهم في ظل شتاء بارد وقاس على عدم ربط مناطقهم بشبكة الغاز الطبيعي، خاصة وان الانبوب الرئيسي لا يبعد سوى بأمتار عن سكناتهم.

ويقول السكان أنهم طالبوا الجهات الوصية وراسلوها منذ سنوات من أجل ربط سكناتهم بالغاز، الذي تحول الى هاجس للسكان.

وطال المحتجون بضرورة برمجتهم كغيرهم من قرى ومداشر بلدية سيدي زهّار ، ويأملون من والي للولاية التدخل لنجدتهم وتخليصهم من المعاناة التي يكابدونها في الحصول على وسائل التدفئة.