يزور مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر غدا الثلاثاء المغرب آتيا من الكيان الصهيوني، على متن أول رحلة جوية مباشرة بعد قرار التطبيع.

والتطبيع سهل بين المغرب والصهاينة، الرحلات الجوية المباشرة، حيث كان ويزور 50 إلى 70 ألف يهودي المغرب سنويا غالبيتهم من الكيان المحتل، لكن في رحلات جوية غير مباشرة.

وأعتبر حضور كوشنر إلى المملكة آتيا من الكيان أيضا واحدا من إنجازات إدارة ترامب في الشرق الأوسط، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته، حسب مسؤولين مغاربة.

وكان المغرب حصل في مقابل التطبيع على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية المحتلة.