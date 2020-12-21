أعلنت تونس اليوم الاثنين تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا، حتى إشعار آخر وذلك بسبب الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت به وزارة النقل التونسية.

وأوضحت الوزارة في بيان انه "على إثر بروز سلالة جديدة من مرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة فقد تقرر ابتداء من اليوم وإلى حين إشعار آخر تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية وكل من المملكة المتحدة وجنوب افريقيا وأستراليا وعدم قبول الوافدين إلى بلادنا الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان".

ويأتي هذا القرار فيما يثير الإعلان في بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 قلقا متزايدا في العديد من الدول لاسيما في هذه الفترة التي يعاني فيها العالم من تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وقررت عدة دول أوروبية وقف الرحلات الجوية من بريطانيا وإليها خاصة بعد إعلان بريطانيا رسميا أن هذه السلالة الجديدة "أشد عدوى وقد خرجت عن السيطرة" لينتشر المرض بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرق بريطانيا.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن عقد اجتماع طارئ للجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور الوضع الصحي في علاقة بمرض كورونا وذلك في إطار "المتابعة المستمرة لتطور الوضع الوبائي لمرض كوفيد-19 على المستوى العالمي والوطني".

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في بيان مساء أمس تسجيل ألف و536 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا..

وأشارت إلى أنه بهذه الحصيلة الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ مارس الماضي إلى 120 ألفا و687 إصابة وعدد الوفيات إلى 4 آلاف و158 حالة وفاة.