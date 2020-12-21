وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم، نداء للجمهور.

و جاء في النداء : "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، توجّه مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، نداء للجمهور، قصد تلقّي معلومات أوشهادات أوتقييد شكوى ضد المدعو عفير محمد، المتابع من أجل انتحال صفة حدّدت السلطة شروط منحها إرتداء بزّة نظامبة بغير حق، انتحال إسم الغير في ظروف قد تؤدي إلي قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية، جنحة النصب وجنحة استغلال النفوذ المفترض.

وأصاف النداء : "يُرجى من كل شخص وقع ضحية سالف الذكر أو يحوز على معلومات، الاتصال على الفور بالمصلحة المحقّقة من أجل الإدلاء بشهادته أو تقييد شكوى رسمية، الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي رقم 11 براقي- الجزائر، أو الاتصال عبر المحوّل الرسمي لأمن ولاية الجزائر"