أوقف القضاء التونسي وزير البيئة بعد يوم واحد من إقالته من منصبه على خلفية قضية فساد وسوء استغلال الوظيفة، فيما تقررت متابعة وزير البيئة السابق في نفس القضية .

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس جابر أن القضاء أحال 22 مشبته بتورطهم في قضية "النفايات الايطالية" بينهم 12 شخصاً في حالة إيقاف و10 في حالة تقديم، فيما تم إصدار برقية تفتيش بحق صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي غادر تونس

وتم توقيف وزير البيئة مصطفى العروي، والذي أقيل من منصبه قبل أيام، ومدير ديوان الوزارة ومدراء في كل من وكالة التصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيطـ، ورئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومدراء وموظفين في وكالة التصرف في النفايات ومسؤولين في الجمارك .

وتضمنت قائمة المحالين إلى العدالة في حالة سراح 10 مسؤولين، بينهم وزير البيئة السابق شكري بلحسن والقنصل العام لتونس بميلانو، ومدراء ومسؤولين في وكالة حماية المحيط، ووكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وعمداء في الجمارك

وكشفت تفاصيل القضية من قبل منظمات مدنية تعمل في مجال مكافحة الفساد وحماية البيئة، ما دفع بفتح تحقيق برلماني حول النفايات الإيطالية الموردة بطرق غير قانونية من قبل الشركة الخاصة الناشطة في مجال تدوير النفايات، لإعادة تدورها، بينما كان الهدف الحقيقي هو دفنها في تونس، بعد شكوك حول نوعية الشحنات القادمة من إيطاليا.