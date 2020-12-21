أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي،عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، بمقر الوزارة، على تنصيب لجنة التفكير حول إصلاح منظومة الخدمات الجامعية.

تتكون اللجنة المذكورة من ستة عشر عضوا، رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، ومديرين مركزيين بالوزارة، وعدد من مديري الخدمات الجامعية، وخبراء من مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية ومن تخصصات أخرى.

كما أكد الوزير على أهمية إصلاح الخدمات الجامعية من كل الجوانب والنواحي (الإيواء،الإطعام النقل والمنحة)، والذي يأتي بناء على توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، أثناء اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 09 أوت 2020، والذي تم فيه تقديم عرض عن الدخول الجامعي.

في نفس الإطار، قدم الوزير توجيهات للجنة وضرورة اعتمادها واستعانتها بكل الخبرات والتجارب المتعلقة بمنظومة الخدمات،وعلى الدراسات التي أجريت من قبل خبراء مختصين في الاقتصاد وعلم الاجتماع ،والأطروحات العلمية والأكاديمية التي أنجزت بخصوص الخدمات المقدمة للطلبة،وكذلك على الاستطلاعات الميدانية وسبر الآراء بخصوص الاستفادة منها.

وفي هذا الصدد، تعهد الوزير بمد يد العون والمساعدة للجنة في القيام بإعداد تقريرها،ووضع كل المعطيات تحت تصرفها.