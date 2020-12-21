استأنف أولمبي المدية اليوم تحضيراته بملعب "إمام الياس"، استعدادا للجولة المقبل التي تقودهم الاحد المقبل بمقرة امام النجم المحلي، ويراهن الطاقم الفني بقيادة شريف حجار على الابقاء على حالة النشوة والارتياح لدى رفقاء القائد خلف الله بعد الفوز على اتحاد العاصمة من اجل تحقيق نتيجة ايجابية خاصة وان مباراتهم التي كانت منتظرة هذا الاربعاء امام الضيف شباب بلوزداد تأجلت الى الاربعاء المقبل بسبب ارتباط الشباب بالمنافسة الافريقية ، ويبدو أن قرار التأجيل سيخدم اكثر الاولمبي من اجل الاستعداد اللازم المباراة الشباب الرائد الحالي للبطولة ، وسيغيب عن تشكيلة الاولمبي في مباراته المقبلة قلب الدفاع طارق شرفاوي بعد تلقيه لانذار بسبب احتجاجه على مباراة الاتحاد.