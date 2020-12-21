أقصي المنتخب الجزائري لأقل من 20 من منافسات دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، إثر انهزامه أمام منتخب ليبيا بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-1), هذا الاثنين، بملعب "هادي النيفر" بالعاصمة تونس، لحساب الجولة الثالثة للمنافسة المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا-2021 بموريتانيا.

ووقع المدافع الجزائري خليل بارة في المحظور، إثر تسجليه هدف اللقاء الوحيد ضد مرماه (د 17)، مهديا الفوز للمنتخب الليبي.

وعقب هذه النتيجة السلبية, أقصي "الخُضر" من المنافسة، بعد تعادل ضد تونس وهزيمتين ضد المغرب (0-1) وليبيا (0-1) تواليا.

وبهذا يصل أواسط الجزائر إلى نهاية المغامرة بهذه الدورة وتضييع هدف نيل إحدى التأشيرتين المؤهلتين إلى العرس القاري. وكانت المنافسة في بطولة شمال إفريقيا، قد اقتصرت على 4 منتخبات فقط، وهي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، وسيتأهل منتخبان فقط للنهائيات.

وذلك بعد انسحاب مصر وإلغاء نتائجها، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا، في صفوف الفراعنة.