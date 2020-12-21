دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، اليوم الإثنين، كل من مناضلي و محبي الرئيس السابق للحزب، المجاهد حسين أيت احمد إلى حضور وقفة الترحم و وضع إكليل من الزهور على ضريحه، بعد غد الأربعاء بقرية آث أحمد، بولاية تيزي وزو، بمناسبة مرور خمس سنوات على رحيله.

و جاء في منشور الحزب في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " في إطار إحياء الذكرى الخامسة لوفاة الزعيم التاريخي، مؤسس ورئيس حزب جبهة القوى الإشتراكية، الراحل حسين آيت أحمد نتشرف بدعوتكم لحضور وقفة الترحم ووضع إكليل من الزهور على ضريح الراحل و المناضل الذي كرس أكثر من سبعين سنة من حياته من أجل الحرية والديمقراطية دون أن ييأس و هذا يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بقرية آث أحمد، إبتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا(09سا30 دقيقة)".