أفاد بلاغ عسكري لوزارة الدفاع الصحراوية اليوم الاثنين، أن مقاتلو الجيش الصحراوي شنو أمس الأحد واليوم الاثنين، هجمات مكثفة على ونقاطَ تمركز قوات الاحتلال المغربي عبر جدار الذل والعار.

وحسب البلاغ العسكري الذي يحمل رقم 39 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، أن مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأماجد، شنوا هجمات مركزة على معاقل ونقاطَ تمركز قوات الاحتلال المغربي خلف جدار الذل والعار، فقد شهد يومَ أمس وليلةَ البارحة تنفيذ هجماتٍ عنيفةً.

وأشار البلاغ أن القوات الصحراوية استهدفت تمركز قوات العدو في المواقع، منطقة گلب النص بقطاع آوسرد، ومنطقة أگرارةْ الرمث بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين، ومنطقة ألْفيعيين بقطاع الفرسية، قطاع أم أدريگة.

كما قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم، قواعد جنود الاحتلال في المواقع التالية: تخندقات جنود الاحتلال في قطاع السمارة، منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس، منطقة فدرةْ لغراب بقطاع حوزة، منطقة فدرةْ العشْ بقطاع حوزة، منطقة أربَيّبْ لعجاج بقطاع حوزة، منطقة روس تارݣانت بقطاع حوزة ومنطقة أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة.

وذكر المصدر أن هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار متواصلة.