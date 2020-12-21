بعد أن أقرت هيئة تنظيم الدواء في أوروبا اليوم الاثنين، استخدام اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي اشتركت في تطويره شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، جاءت موافقة المفوضية الأوروبية لتبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملية التطعيم.



فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها تجيز توزيع لقاح بيونتيك وفايزر المضاد لكورونا في دول الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد بضع ساعات من موافقة الوكالة الاوروبية للأدوية على استخدامه.



وقالت فون دير لايين "لقد أجرت الوكالة الاوروبية للأدوية تقييما دقيقا لهذا اللقاح وخلصت إلى أنه آمن وفاعل ضد كوفيد-19. استنادا الى هذا التقييم العلمي، نجيز استخدامه في سوق الاتحاد الأوروبي"، موضحة أن أولى عمليات التلقيح ستتم بين 27 و29 ديسمبر.