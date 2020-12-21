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في الوقت الذي لا يزال فيه العالم مشغولا باستكمال التجارب على لقاحات فيروس كورونا (كوفيد19) حتى ظهرت سلالة جديدة من الفيروس.

وكانت بريطانيا السباقة في الإعلان عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي انتشرت بشكل كبير وبوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن السلالة الجديدة "خرجت عن نطاق السيطرة".

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية إن السلالة الجديدة نفسها رُصدت في هولندا والدنمارك وأستراليا.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في قطاع الصحة إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من الفيروس أشد فتكا أو أنها ستستجيب بشكل مغاير للقاحات، لكنها أثبتت أنها أشد عدوى بنسبة 70 في المئة.

https://twitter.com/who/status/1340422517442420737?s=21

#السلالة_الجديدة / #كورونا_الجديد

ومع انتشار الأخبار حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا حتى دب الذعر والخوف بين المواطنين في جميع أنحاء العالم.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية وسم #السلالة_الجديدة الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في هذه الدول حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة، كما وأطلقوا وسم #كورونا_الجديد الذي حصد أكثر من 33 ألف تغريدة.

فقال عبدالله العوني: "لم يكد العالم يتنفس الصعداء بعد أشهر مريرة خيم عليها ظل الوباء مع انطلاق اللقاحات حتى أطل الفيروس التاجي الذي ظهر لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي بسلالة جديدة متحورة أشد عدوى وانتقالاً من الأصلية بنسبة 70%".

https://twitter.com/a_alawine/status/1340968474995269639?s=21

وطالب كثيرون الحكومات والدول، اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة.

فقال خميس العريمي: "نتمنى اتخاذ إجراء استباقي من اللجنة العليا‬ لتجنب السلالة الجديدة‬ وعدم التهاون إلى حين وصوله والعودة من البداية كما كان في كوفيد19‬".

https://twitter.com/5amisal3rimi/status/1340955068351299586?s=21

وتحدث آخرون عن مساوئ السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي وتحديدا أسعار النفط.

فقال صلاح الدين موكراني: "النفط‬ يتكبد المزيد من الخسائر وبرنت يتراجع بأكثر من 5% كاسراً مستويات 50$".

https://twitter.com/salaheddinemokr/status/1340969845496684551?s=21

https://twitter.com/mo_alsuwayed/status/1340969412501921792?s=21

وحذر آخرون من نشر الإشاعات وتضليل الرأي العام، والاعتماد فقط على الأخبار والمعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.

فقالت هيفا: "توقفوا عن نشر الإشاعات، إن شاء الله ما في شيء الله يتممها على خير انتظروا تعليمات وتصريحات وزارة الصحة السعودية فقط".

https://twitter.com/hayoof999/status/1340967993703084032?s=21

ردود فعل دولية

ودفعت سلالة فيروس كورونا الجديدة العديد من الدول إلى فرض حظر على السفر.

ومن بين الدول التي علقت استقبال الرحلات الجوية من بريطانيا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا كما أوقفت خدمات القطارات الآتية عبر نفق القناة الإنجليزية.

وحظرت كندا أيضا الرحلات من بريطانيا.

وعلقت الدنمارك الرحلات الجوية من بريطانيا لمدة 48 ساعة ابتداء من الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين.

وقالت هولندا إنها ستحظر جميع رحلات الركاب من بريطانيا حتى 1 يناير/كانون الثاني "على أبعد تقدير". كما سيحظر ركاب العبارات القادمين من بريطانيا، لكن استقبال الشاحنات سيستمر.

وأعلنت الحكومة السعودية تعليق رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوع.

وقالت الداخلية السعودية إن الرحلات الدولية الموجودة على أراضيها بالفعل سيسمح لها بمغادرة البلاد.

وأوضحت السلطات أن السفر عبر المنافذ البحرية والبرية تم تعليقه أيضا لمدة أسبوع على أن تتم مراجعة القرار في غضون هذه المدة.

https://twitter.com/moisaudiarabia/status/1340783645519466506?s=21