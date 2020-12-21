تم بولاية تيزي وزو اعتماد مخبرين جديدين للتشخيص والكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين المدير المحلي للصحة والسكان، محمد مختاري خلال دورة للمجلس الشعبي الولائي.



ويتعلق الأمر، وفق ما أضافه ذات المسؤول، بمخبرين خاصين بعزازقة، شرق الولاية، حصلا على الاعتماد الصحي من أجل القيام بالتشخيصات المتعلقة بكوفيد-19 عن طريق “بي سي ار”، وهو ما سيشكل دعما للمخبر الولائي الوحيد المتواجد بجامعة مولود معمري، في “انتظار الاعتماد الجاري التحضير له لمخبر ثالث بمقر الولاية”، وفق ذات المصدر.



كما كشف الدكتور مختاري خلال نفس الجلسة المخصصة لنقاش قطاع الصحة ولاعتماد الميزانية الأولية 2021، عن “إحصاء 62 مركز تلقيح عبر الولاية في إطار التحضير لتنفيذ الإستراتجية الوطنية لحملة التلقيح ضد كوفيد-19”.



وأبرز في السياق “تجند عاملي القطاع الصحي ودعم السلطات المحلية، من حيث الوسائل، موازاة مع انخراط المجتمع في مرافقة إجراءات الحجر الصحي من أجل مواجهة هذه الجائحة”.